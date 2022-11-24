復星擬出售阿里旗下菜鳥物流股權 套現10億美元

據路透社引述消息稱，復星國際正在尋求出售其在阿里巴巴旗下物流公司菜鳥的少數股權，預料將套現達10億美元。

該消息透露，復星已經任命了一名財務顧問，負責出售其在菜鳥少於5％的股權，該計畫還處於初步階段。

報導指，在2020年，擁有菜鳥6.7％股份的復星已經與包括阿里巴巴在內的潛在買家就其在這家物流公司的股份進行了談判，因為公司需要新資金來對其他業務進行新投資，而公司在過去兩年中出售了部分股份。

復星、阿里巴巴和菜鳥均未回應相關消息。

實際上，今年以來復星持續「瘦身」，此前在10月19日，復星宣佈將旗下南京南鋼鋼鐵聯合有限公司的60％股份作價人民幣160億出售給沙鋼集團；11月6日晚間，復星國際非全資附屬公司豫園股份宣佈出售招金礦業6.54億股股份給紫金礦業，占招金礦業總股份的20％，交易總價款約合人民幣40.63億元。

出售非核心資產外，復星之前還進行了一系列的減持動作，當時被輿論認為是復星「缺錢」。

此次接連出售兩家公司，復星總回籠資金達人民幣200億元，頗有借此危機進行戰略轉型的意圖，希望透過「瘦身健體」，退出鋼鐵等景氣循環產業賽道，聚焦家庭消費主業，在更高成長性的賽道發展。

一些外資銀行近期也發布報告認為，復星對非核心資產的處置，在降低公司資產負債率、緩解流動性擔憂的同時，也將使得復星的資產組合變得更為簡單，更能專注於核心領域。