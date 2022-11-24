大陸新冠相關產品關稅豁免 美貿易代表署再延90天
據外電報導，美國貿易代表署（USTR）於當地時間23日宣布，進一步延長對中國大陸「301條款調查」中與新冠疫情相關產品的關稅豁免至2023年2月28日。
美國貿易代表署發布的通知稱，目前的新冠豁免條款涵蓋81種醫療保健產品，原計劃於2022年11月30日到期。鑒於當前抗擊新冠持續努力的需要，已將現有豁免條款再延長90天，延遲至2023年2月28日結束。
此前豁免範圍涵蓋的81種醫療保健產品，最早於2020年12月29日授權。
美國貿易代表署在先前的幾次通知中，修改了301條款調查中對中國大陸與技術轉讓、知識產權和創新相關的行為、政策和做法的行動，將應對新冠疫情所需的某些醫療保健產品排除在額外關稅之外，並隨後延長了其中的某些豁免條款。
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