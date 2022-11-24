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漲價潮來了？ 吉利汽車部分新能源車型宣布漲價

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
吉利宣布旗下吉利汽車、幾何汽車、睿藍汽車將漲價，漲幅介於人民幣2,000至6,000元不等。（新華網）
吉利宣布旗下吉利汽車、幾何汽車、睿藍汽車將漲價，漲幅介於人民幣2,000至6,000元不等。（新華網）

繼比亞迪宣布旗下新能源車型即將在明年起漲價後，吉利也宣布旗下吉利汽車、幾何汽車、睿藍汽車迎來漲價，漲幅介於人民幣2,000至6,000元不等，具體車型的調價通知將另行發布。

吉利並稱，明年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調價影響。

吉利表示，漲價的原因是汽車購置稅補貼政策將於2022年12月31日終止，在此之後上牌的車輛國家將不再給予補貼；同時，下半年以來，電池主要原材料價格大幅上漲。

大陸現有對新能源汽車仍有補貼，其中對插電混合動力車每輛補貼人民幣4,800元，純電動車每輛補貼人民幣12,600 元，燃油車半稅補貼。

值得一提的是，近日大陸多家車企對旗下新能源汽車產品進行了價格調整。其中特斯拉宣布旗下部分車型降價，而比亞迪則在23日宣佈將對王朝、海洋及騰勢相關新能源車型的官方指導價進行調整，上調幅度為人民幣2,000元至6,000元不等。

而極氪汽車則表示不會跟風做價格調整，會持續關注提升產品價值與使用者體驗。

人民幣 漲價 特斯拉

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