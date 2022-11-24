證監會行動方案 助上市公司優化

中國證監會上市公司監管部主任李明22日在2022金融街論壇年會上表示，近日，證監會制定了新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案。

中新社報導，李明指出，力爭用3年時間，大力推動上市公司五種能力持續提升，使上市公司結構更加優化，市場生態顯著改善，監管體系成熟定型，上市公司整體質量邁上新的台階。

李明介紹了新一輪行動方案的重點工作，主要包括：

一是進一步完善上市公司制度規則體系。下一步，將重在提升規則質量，全面啟動監管法規實質性修訂工作，補齊一批缺失的規則、修改一批滯後的規則、理順一批雜亂的規則，構建以上市公司監管條例為核心，以信息披露、公司治理、併購重組、退市和破產重整、監管執法5個方面規章為主幹，以證監會規範性文件和交易所自律規則為重要組成部分的1+5+N的上市公司監管法規體系，全面提升監管法規的科學化水平。

二是進一步提升上市公司治理水平。要加快監管制度供給，聚焦深層次問題，針對性完善制度規則和監管安排，增加法治的硬手段。要開展公司治理最佳實踐案例創建活動，促進各上市公司不斷探索、借鑒、融合，營造比學趕超的良好氛圍，將重視治理的意識根植入上市公司，形成規範治理的軟約束。

三是進一步深化增量存量改革。在入口端，要持續落實優化發行上市條件的要求，嚴把審核質量關，加大資本市場對優質企業的扶持力度。在融資端，持續優化資本市場融資制度，完善併購重組監管機制，更好促進產業鏈供應鏈貫通融合。在出口端，要鞏固深化常態化退市機制，在強化制度執行上持續發力，確保退市改革執行不走形、不變樣；優化上市公司破產重整制度，支持符合條件且具有挽救價值的危困公司通過破產重整實現重生。

四是進一步提高監管的適應性時效性引領性。要完善全鏈條監管機制，打造上市公司監管工具箱，切實提升監管系統性時效性。要針對財務造假、占用擔保等重大違法行為的新變化新趨勢，構建監管長效機制，開展防範打擊財務造假、佔用擔保的專項治理。

五是進一步增強提高上市公司質量的強大合力。要進一步強化與各方的協作聯動，在提升規範運作水平、推進提質增效、處置突出風險等方面增強合力。