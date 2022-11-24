參與中白雲推介 青海探合作契機

「今年是中白（中國大陸與白俄羅斯）建交30周年，也是兩國元首確定的中白地方合作年，我們借助一帶一路合作明珠項目——中白工業園國際經貿合作平台，通過視訊方式舉行青海品牌商品雲推介活動，既是宣傳推介大美青海的難得機遇，更是共同探索產業聯動合作新渠道的重要載體。」22日，青海省市場監管局局長劉興民說。

中新社報導，當日，以「把握一帶一路新機遇構建合作共贏新格局」為主題的2022青海品牌商品（中白工業園）雲推介活動在青海省省會西寧啟動。

這也是青海首次參與中白工業園開展雲推介活動，尋求更為廣闊的國際合作新機遇。

中白工業園位於白俄羅斯首都明斯克，是中國大陸在海外面積最大、合作層次最高的經貿合作區，被譽為絲綢之路經濟帶上的明珠和中白務實合作的典範。青海是世界四大無公害超淨區之一，素有江河之源、中華水塔之美譽，是大陸生態資源的寶庫、絲綢之路經濟帶的要衝。

中白工業園區開發股份有限公司副總經理任飛表示，將發揮中白工業園國際經貿合作平台的優勢，實施以貿促投、以貿促產的新舉措，探索青海省優質資源與中白工業園雙方合作共贏的新管道，推進新時代共建一帶一路向高質量發展轉變，構建雙方合作共贏新格局。

多年來，青海省委、省政府緊密融入共建一帶一路倡議，立足綠色發展、品牌創新、合作共贏的戰略定位，加快推進生態優勢、資源優勢向產業優勢、發展優勢轉換，國際陸海貿易新通道初步形成，中歐班列運營數量不斷增加，對外開放與合作的步伐日益加快。

據悉，此次雲推介活動，青海省市場監管局組織了青海省內鹽湖、清潔能源、生態旅遊、綠色有機農畜產品等領域近150家優質企業進行品牌推介。