上海航運論壇開幕 推動智慧綠色轉型

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

以「共促綠色、智慧、韌性的全球航運業新發展」為主題的2022北外灘國際航運論壇，22日上午在位於上海北外灘的世界會客廳拉開帷幕。

中新社報導，上海市委書記陳吉寧出席開幕活動並啟動2022北外灘國際航運論壇。大陸交通運輸部部長李小鵬，上海市委副書記、市長龔正出席並致詞。

李小鵬指出，要提升航運業韌性和智慧綠色發展水平，內提質效、外保安暢，深化合作、內外聯通，為促進全球互聯互通、保障全球物流供應鏈穩定暢通、推動世界經濟復甦作出更大貢獻。

李小鵬倡議，要共同提升全球航運供應鏈韌性，全力保障國際物流供應鏈穩定暢通。要共同推動航運業智慧綠色轉型，加快推動航運業高質量發展。要共同打造世界一流航運中心，加快推動長三角共建輻射全球的航運樞紐。

龔正指出，深化上海國際航運中心建設，是強化城市核心功能、打造大陸國內大循環中心節點和國內國際雙循環戰略鏈接的重要舉措。上海將更好服務交通強國建設，進一步鍛造樞紐門戶硬核實力、強化全球資源配置能力、激發智慧綠色創新活力、提高安全可靠韌性彈力，著力打造便捷高效、功能完備、開放融合、綠色智慧、保障有力的世界一流國際航運中心。

開幕活動上，巴基斯坦海洋事務部部長賽義德·費薩爾·薩布茲瓦里，荷蘭基礎設施和水利大臣馬克·哈伯斯，希臘海運與島嶼政策部部長揚尼斯·普拉基奧塔基斯通過視訊致詞。

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