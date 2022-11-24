湖南首座陸港 打造東協貨運重鎮

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

創建於1998年的湖南懷化經濟開發區22日正式更名為懷化國際陸港經濟開發區，這是湖南首個陸港經濟開發區，標誌著湖南唯一面向東協的國際貨運集結中心，開啟打造大陸內陸地區改革開放新重鎮。

中新社報導，懷化地處湘、鄂、渝、黔、桂五省（自治區、直轄市）邊區中心位置，是大陸西部陸海新通道東線「重慶—懷化—柳州—北部灣」上的重要節點城市，也是大陸物流樞紐承載城市之一。2021年9月13日，懷化國際陸港開工建設，構建以鐵路運輸為主、公路運輸為輔，向西南出海的國際物流通道。

目前，懷化已打通「懷化—廣西北部灣/廣東湛江港出海」鐵海聯運出海通道、「懷化—雲南磨憨—寮國萬象」中老鐵路、「懷化—廣西憑祥—越南河內」中越鐵路三條國際物流大通道，成為中部地區首個實現中老、中越國際班列雙向開行的城市。

懷化國際陸港經濟開發區規劃面積82.15平方公里，入駐企業2700餘家、個體工商戶1.1萬餘戶，建成專業批發市場32家，年商品交易總額達350億元（人民幣，下同），日物流吞吐量達10萬噸。截至目前，懷化國際陸港已開行班列124列，共6294個標箱，貨重16.52萬噸，貨值約9.08億元。

今年5月9日，湖南省通過《關於深度融入一帶一路支持懷化國際陸港建設實施方案》，根據目標，懷化國際陸港到2026年將力爭實現貨物吞吐量達1000萬噸，開行班列1000列，實現技工貿總收入超1000億元，建成中西部地區一流國際陸港、邁入中國東協班列第一方陣。

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