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疫情清零...台商明年大挑戰

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉╱台北報導
由於疫情爆發，鴻海鄭州廠區出現員工出走潮。美聯社
由於疫情爆發，鴻海鄭州廠區出現員工出走潮。美聯社

鴻海集團在中國大陸擁有數十年的管理經驗，過去在淡旺季人力調度上，並沒有發生問題，其優異管理能力備受蘋果肯定，這次卻被新冠肺炎疫情打擊，讓鴻海集團所料未及，可以預期，清零與疫情將是2023年台商在中國大陸經營工廠的最大挑戰。

不僅是鴻海，每年iPhone淡旺季明顯，不論人員調度、產能適當調配等，更增加和碩與立訊等二線iPhone代工廠管理上困難。除了疫情影響外，和碩旗下上海昌碩廠2020年12月也層爆發勞資糾紛，當時廠區周遭聚集上千名臨時工討要返費，主要因昌碩部分派遣工對於轉調到世碩的薪資福利、返費等條件與公司溝通未清楚，導致抗議事件。

每年下半年iPhone新品發布時，因組裝人力需求龐大，動輒人數十幾萬起跳，加上近年大陸勞工短缺，為確保必要人力資源，代工廠除了公司出面直接招工外，也會與當地派遣公司合作，但近年常見的勞資糾紛往往就是出在派遣公司與派遣工之間，不肖派遣公司一旦上下其手，最後賠上的還是代工廠招牌。隨著勞工意識普遍提高，管理員工困難度大增，為解決糾紛，根本上的做法，除了降低人力、提高工廠自動化程度外，採用當地人當最高負責人，以更接「地氣」的做法化解不必的紛爭，這些人治上的改變，才是在大陸長久經營下去的關鍵。

鴻海董事長劉揚偉先前在法說會上表示，這次爆發鄭州事件，是疫情之下所產生的危機。首先，疫情傳染力變強了，跟之前病毒不一樣。第二，國家實施動態清零政策，如何快速做到動態清零，是鴻海的挑戰，這不只是在鄭州的問題，其他城市也面臨一樣的挑戰。

而且鴻海只是一家公司，有關醫療與治療等方面，私人企業是無能為力的，這有賴公部門提供充足的醫療資源與人力，才能做到動態清零，私人企業能力實在有限。

劉揚偉說，這次疫情的傳染力特別強，並首先在鄭州發生，鴻海很快就反應了，如果發生在其他廠區，或是發生在競爭對手上，他們一樣要經歷這樣的調整。

鴻海

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