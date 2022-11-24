人行傾向降準 滙豐：可能下調1碼
滙豐最新發表的研究報告認為，中國人民銀行在財政政策方面仍有放寬空間，估計今年第4季再降存款準備率1碼（0.25個百分點）的可能性高，以應對今年剩下時間到期的大量中期借貸便利（MLF）可能導致的流動性收緊。
滙豐報告指出，大陸通膨只出現溫和增長，但目前全球都在採取緊縮貨幣政策，大陸政策也難以與全球背道而馳，這將出現資金外流及貶值壓力，所以人行會傾向降準而不是降息。
人行日前公布的第3季貨幣政策報告強調，加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，結構性貨幣政策工具聚焦重點、合理適度、有進有退。
中信證券認為，綜合考慮流動性缺口、MLF到期、美聯準會升息節奏、歷來降準時間點等，預估今年底到明年初降準可能性較高，降準時間點機率為明年1月大於今年12月和11月。
中信證券分析指出，從外部環境來看，11月和12月美國聯準會議後是升息節奏轉變重要窗口期，也會成為人行降準的重要觀察窗口；從內部環境看，信貸開門紅的需求、對沖專項債提前發行、春節前流動性安排等因素，都更加傾向於選擇明年1月或今年12月作為降準時間點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言