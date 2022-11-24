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大陸穩經濟 再次預告降準

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸國務院總理李克強透露，將適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。（路透）
大陸國務院總理李克強透露，將適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。（路透）

大陸官方再次預告將降準，大陸國務院總理李克強昨（23）日主持召開國務院常務會議透露，將適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

大陸上次降準是今年4月25日，調降存準率1碼，釋放資金人民幣5,300億元（約新台幣2.3兆元），依慣例，李克強在國務院常務會議預告將降準後，中國人民銀行通常當周或隔周就會宣布降準。

李克強表示，要加大金融支持實體經濟力度，引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

李克強說，紮實實施穩經濟一攬子政策和接續措施，為扭轉第2季前期經濟下滑態勢、穩住經濟大盤提供有力支撐，第4季經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點。

李克強指出，要深入落實穩經濟一攬子政策措施，保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果，前期推出財政金融政策支持重大專案建設、設備更新改造，政策效應正在顯現，還有很大潛力，同時各地情況有差異，有部分沒落到位，要繼續狠抓落實。

在擴大消費方面，李克強表示，支持平台經濟持續健康發展，保障電商、快遞網路暢通，落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，推進保交樓專項借款儘快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

在物流方面，李克強要求持續保障交通物流暢通，物流保通保暢工作機制要不間斷協調，保障主幹道和微循環暢通，保障港口等疏運正常運行，及時打通堵點，維護產業鏈供應鏈穩定和進出口通暢。

為鞏固經濟回穩向上基礎，大陸國務院決定11月底前向地方派出督導工作組，對穩經濟一攬子政策措施落實情況進行督導，協調解決政策落實中的困難和問題。

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