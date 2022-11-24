福州港後鐵路動工 推海鐵聯動

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

總投資84.7億元人民幣的新建福州港口後方鐵路通道（簡稱福州港後鐵路）22日動工建設。建成後將使福州羅源、可門港接入大陸國家鐵路網，貨運能力由500萬噸提升到3000萬噸，為福州開闢一條「24小時不打烊」的海鐵聯運大通道，助力福州港打造成為綜合運輸體系重要樞紐。

中新社報導，福州港後鐵路項目為新建Ⅱ級鐵路（貨運），全長72公里，設計時速100公里，項目工期54個月。線路西起杜塢站，連通向（塘）莆（田）、（橫）峰福（州）鐵路，東接福州樞紐樟林站連通福（州）廈（門）高鐵，向東北接入透堡站連接溫（州）福（州）鐵路，途經閩侯縣、晉安區、連江縣。全線設車站4座，分別為改建既有杜塢站、樟林站、透堡站及新建福州物流城站。

福州市發展和改革委員會相關負責人介紹，該項目是福州現代物流城的生命線，將創新性承接高鐵貨運功能，進一步提升福州鐵路樞紐「強鏈增效」，推動海鐵聯動，助力福州打造21世紀海上絲綢之路門戶城市。

福州港後鐵路將新建福州物流城站及物流基地，用地2500畝，規劃建設集裝箱兼笨重作業區、小汽車裝卸倉儲區、電商快運區、冷鏈物流區、物流倉儲配送區和現代物流服務區六大功能區。

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