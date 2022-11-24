廣西首飛菲達沃貨運航線 開通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

11月22日11時，一架滿載貨物的全貨機從廣西南寧吳圩國際機場（簡稱南寧機場）起飛，將近4小時後抵達菲律賓達沃國際機場，標誌著天津貨運航空有限公司（簡稱天津貨航）南寧至達沃國際貨運航線正式開通。

中新社報導，達沃是菲律賓第三大城市，是菲律賓重要的區域經濟中心。據介紹，這是廣西與達沃之間第一條全貨機航空貨運航線。該航線計畫每周執飛3班，主要運載貨物為電商產品、日用品和服裝。

今年9月，天津貨航開通南寧至馬尼拉國際貨運航線。本次開通的南寧至達沃國際貨運航線，是該公司開通的第二條面向菲律賓的航空貨運航線，為中國和菲律賓間開闢快捷的空中新通道。

廣西與東協國家陸海相鄰，是中國面向東協開放合作的前沿和窗口。天津貨航稱，該公司目前在南寧機場有2架駐場貨機，未來還將繼續加密現有航線，拓展面向東協的貿易進出口空中通道，提升南寧機場貨郵吞吐量，促進區域經濟的發展。

廣西民航產業發展有限公司22日提供的訊息顯示，南寧機場國際貨運航線可通往泰國、越南、新加坡、菲律賓、馬來西亞、印尼、孟加拉、印度8個東協和南亞國家。截至11月11日，2022年南寧國際航空貨郵吞吐量已突破6萬噸。

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