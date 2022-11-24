三航論壇長沙開幕 盼深化跨行融合

2022第五屆航天航空航海產業發展論壇（簡稱三航論壇）22日在湖南長沙開幕。論壇以「新科技·新生態·新三航」為主題，與會者共探科技創新、產業融合，為航天（航太）、航空、航海產業深度融合和高質量發展建言獻策。

中新社報導，航空、航天、航海作為大陸國家基礎性、戰略性產業，是大陸尖端科技的引領者，國防建設的中堅力量，經濟發展的重要推動者。隨著新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，航空、航天、航海正面臨前所未有的挑戰和機遇。

中國商用飛機有限責任公司副總經理郭博智說，大陸國產飛機在型號研製和規模發展方面都取得了重要的階段性進展，未來15年將是大飛機發展的戰略機遇期和關鍵攻堅期，大飛機即將迎來新一輪發展建設高峰。期待與「三航」領域同仁，圍繞型號技術攻關和未來大飛機需要、產業鏈供應鏈能力提升、大飛機規模化和系列化發展，推動深度務實合作。

中國工程院院士徐青表示，大陸已是造船大國，但船舶行業所用的工業軟體，大量船舶通導及自動化設備、船用主機關鍵零部件需依賴進口，「從造船大國走向造船強國，高端裝備與核心技術自主可控是必由之路，期待深化跨行業融合創新」。

中國船舶集團有限公司總經理楊金成介紹，該公司正加快研製一流海軍裝備，打造超大型集裝箱船、LNG船等一批高附加值精品船型，推動海洋油氣開發、深海礦產開發、深遠海養殖等海洋科技裝備創新發展。

中國航空工業集團有限公司總經理郝照平表示，三航論壇已成為三航技術、人才、產業融合創新發展的實踐展示區和發展風向標，希望聚合企業、科研院所、高等院校等優勢力量，深化技術共用、人才共育、資源共享、產業共融。