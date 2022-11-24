三航論壇長沙開幕 盼深化跨行融合

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022第五屆航天航空航海產業發展論壇（簡稱三航論壇）22日在湖南長沙開幕。論壇以「新科技·新生態·新三航」為主題，與會者共探科技創新、產業融合，為航天（航太）、航空、航海產業深度融合和高質量發展建言獻策。

中新社報導，航空、航天、航海作為大陸國家基礎性、戰略性產業，是大陸尖端科技的引領者，國防建設的中堅力量，經濟發展的重要推動者。隨著新一輪科技革命和產業變革突飛猛進，航空、航天、航海正面臨前所未有的挑戰和機遇。

中國商用飛機有限責任公司副總經理郭博智說，大陸國產飛機在型號研製和規模發展方面都取得了重要的階段性進展，未來15年將是大飛機發展的戰略機遇期和關鍵攻堅期，大飛機即將迎來新一輪發展建設高峰。期待與「三航」領域同仁，圍繞型號技術攻關和未來大飛機需要、產業鏈供應鏈能力提升、大飛機規模化和系列化發展，推動深度務實合作。

中國工程院院士徐青表示，大陸已是造船大國，但船舶行業所用的工業軟體，大量船舶通導及自動化設備、船用主機關鍵零部件需依賴進口，「從造船大國走向造船強國，高端裝備與核心技術自主可控是必由之路，期待深化跨行業融合創新」。

中國船舶集團有限公司總經理楊金成介紹，該公司正加快研製一流海軍裝備，打造超大型集裝箱船、LNG船等一批高附加值精品船型，推動海洋油氣開發、深海礦產開發、深遠海養殖等海洋科技裝備創新發展。

中國航空工業集團有限公司總經理郝照平表示，三航論壇已成為三航技術、人才、產業融合創新發展的實踐展示區和發展風向標，希望聚合企業、科研院所、高等院校等優勢力量，深化技術共用、人才共育、資源共享、產業共融。

延伸閱讀

大陸疫情升溫 多地農村再現「土堆封路」

兩岸直航機票昂貴…促小三通復航 福建5市台商發請求書：要回家過年

陸外交部證實解除「限韓令」 去年以來已引進多部韓劇

看衰大陸業務 傳瑞信解雇三分之一大陸團隊

相關新聞

疫情清零...台商明年大挑戰

鴻海集團在中國大陸擁有數十年的管理經驗，過去在淡旺季人力調度上，並沒有發生問題，其優異管理能力備受蘋果肯定，這次卻被新冠...

比亞迪新能源車 全面漲價

在特斯拉上個月宣布降價後，比亞迪昨（23）日卻逆向宣布漲價，旗下新能源汽車全面上漲人民幣2,000元到6,000元（約新...

轉投資虧損、手機銷售下滑 小米Q3淨利年減59%

大陸手機品牌小米集團昨（23）日公布的第3季財報顯示，單季營收人民幣704.73億元（約新台幣3,100.8億元），年減...

福州港後鐵路動工 推海鐵聯動

總投資84.7億元人民幣的新建福州港口後方鐵路通道（簡稱福州港後鐵路）22日動工建設。建成後將使福州羅源、可門港接入大陸...

廣東晚稻大豐收 可望超過去年

據廣東省農業農村廳22日消息，截至11月20日，今年廣東省晚稻收穫1250萬畝左右，已收割逾八成，預計月底基本收割完成，...

香料、中藥材 廣西玉林建國際交易基地

廣西玉林市市長白松濤22日表示，有中國南方藥都、南國香都美譽的玉林市，將加快建設香料特色產業園、藥食同源加工園區，培育形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。