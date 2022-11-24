香料、中藥材 廣西玉林建國際交易基地

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣西玉林國際香料交易市場內，一香料商在自家商行查看香料品相。（中新社）
廣西玉林國際香料交易市場內，一香料商在自家商行查看香料品相。（中新社）

廣西玉林市市長白松濤22日表示，有中國南方藥都、南國香都美譽的玉林市，將加快建設香料特色產業園、藥食同源加工園區，培育形成千億元（人民幣，下同）級產業集群，致力建成面向東協的國際中藥材（香料）生產交易基地。

中新社報導，2022中國調料行業大會暨玉林國際香料高峰論壇當日在玉林市開幕，吸引客商前來探尋商機。緬甸、越南、馬來西亞等東協國家駐南寧總領事館官員，美國、日本等海外調味品協會、香辛料協會相關負責人出席大會。

白松濤在會上表示，玉林聚集了連通世界的香料產業資源和商品，形成國際上具重要影響力的香料產業 。

玉林市是中國大陸和東南亞區域香料的主產區和集散地，擁有大陸第三大中藥材交易市場，大陸80%、世界三分之二以上香料在玉林集散，年交易額超過300億。

走進位於玉林市陸川北部工業園區的玉林國際香料交易市場，如同走進了香料的世界——常用的200多種香料中，這個市場有150多種。每天，來自世界各地的香料匯聚這裡，通過物流輻射中國各省區及東南亞。

據福達控股集團副總經理宋軍介紹，由福達控股投資建設的玉林國際香料交易市場暨福達農產品冷鏈物流園項目，總投資50億元，集香料交易、倉儲物流、冷儲冷藏、檢驗檢測、產品研發、精深加工、國際會展、進出口保稅倉等功能於一體，建成後將成中國—東協最大的現代全品類香料交易中心。

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