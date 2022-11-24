廣東晚稻大豐收 可望超過去年

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣東糧食總產量有望超過去年。圖為大陸南方進入收割期的晚稻景象。（新華社）
廣東糧食總產量有望超過去年。圖為大陸南方進入收割期的晚稻景象。（新華社）

據廣東省農業農村廳22日消息，截至11月20日，今年廣東省晚稻收穫1250萬畝左右，已收割逾八成，預計月底基本收割完成，全省糧食生產豐收在望。

中新社報導，截至2020年底，廣東省耕地總量2848萬畝，人均耕地面積僅0.23畝，不足大陸全國平均水平的1/5。面對這一省情，廣東採取有力措施，科學應對，確保糧食生產保持穩中有進，穩住百姓「米袋子」。

廣州市增城區絲苗米現代農業產業園是廣東38個省級絲苗米現代農業產業園之一，以廣州市增城區朱村街北部萬畝絲苗米種植基地為核心區，建成面積3500畝的5G智慧稻場、1800畝的水稻直播示範區。

據了解，當地通過規模化流轉近1.2萬畝耕地，不僅讓產業園經營方實現規模經營，也助力當地保障糧食種植面積。

近年來，廣東還把推進撂荒耕地復耕復種作為穩定增加糧食生產面積的重要措施。日前，在惠州市博羅縣石壩鎮象嶺村撂荒耕地復耕復種項目示範點，工作人員正在開展水稻實收測產。經測算，該示範點畝產稻谷534.36公斤，達到優質絲苗米高產目標。

在江門鶴山市址山鎮昆陽村更鼓垌，約2000畝連片肥沃的高標準稻田也迎來了豐收，這是江門市高產水稻創建示範片。

據介紹，該示範片採取統一供種、統一育秧、統一栽插、統一田間管理、統一防治病蟲鼠害的模式，實行機械化生產。

近年來，廣東持續推進高標準農田建設，推動提升畝均糧食產能。截至2021年底，該省已建成高標準農田2519萬畝。今年1月至10月，該省再建成高標準農田136.63萬畝。

據廣東省農業農村廳統計數據顯示，今年廣東早稻面積1296.3萬畝，同比增加8.5萬畝，增幅0.7%；晚稻種植面積在1400萬畝以上，預計今年全年該省糧食總產量有望超過去年。

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