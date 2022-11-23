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轉投資公允價值驟減 小米第3季轉虧

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
小米財報顯示，今年第3季按公允價值計入損益為虧損人民幣24億元，主要是由於第3季優先股投資公允價值出現虧損。(新華網)
小米財報顯示，今年第3季按公允價值計入損益為虧損人民幣24億元，主要是由於第3季優先股投資公允價值出現虧損。(新華網)

大陸手機品牌小米集團昨（23）日公布的第3季財報顯示，單季營收人民幣704.73億元，年減9.7％；期內虧損人民幣14.76億元，相較去年同期及前季都呈現「盈轉虧」。小米指出，期內虧損主要受到轉投資公允價值變動以及按權益法入帳的投資虧損所致。

不過，經調整（非國際財務報告準則）後，小米第3季淨利為人民幣21.17億元，年減59.1%，略優於市場預期。

小米財報顯示，今年第3季按公允價值計入損益為虧損人民幣24億元，主要是由於第3季優先股投資公允價值出現虧損；第3季按按權益法入帳轉投資虧損也有人民幣2.65億元。

小米上季智慧手機營收約人民幣425.14億元，年減11.1％，主要是由於智慧手機出貨量及平均銷售單價（ASP）均有所下降，占總營收60.3％。

小米表示，第3季全球宏觀經濟波動持續擾動整體智慧手機市場需求，全球智慧手機出貨量為4020萬部，年減8.4％、季增2.8％。

第3季小米在智慧手機的平均銷售單價（ASP）為人民幣1,058.2元，年減3.0％；第3季智慧手機分部毛利率為8.9％，較去年同期12.8％下滑3.9個百分點。小米解釋，ASP以及毛利率減少，主要是由於該季度境外市場增強促銷力度，以及存貨減值撥備增加的影響所致。

美銀美林證券認為，小米正在消化海外庫存，但新興市場面臨需求疲弱、美元匯率走強及競爭加強等，而大陸庫存則已回落至相對健康水準，但需求仍未見復甦跡象，而且宏觀環境具不確定，預計小米明年獲利能見度仍較低。

人民幣 庫存 新興市場

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