聽新聞
test
0:00 / 0:00
看衰大陸業務 傳瑞信解雇三分之一大陸團隊
瑞士信貸銀行（Credit Suisse）上月公布重組計劃，包括全球裁員9,000人，並擬大舉重組投行業務。路透報導進一步指出，由於大陸業務放緩，以及反映集團全球重組，瑞信計劃裁減三分之一駐大陸投資銀行團隊，以及把研究團隊縮減一半。
報導指出，消息人士表示，面對嚴格的疫情限制以及經濟成長疲軟，華爾街銀行一直準備對以大陸為重心的亞洲地區進行重點裁員，像是摩根士丹利準備宣布全球裁員，專注於大陸相關業務的團隊首當其衝。
瑞信證券是瑞士信貸在大陸持股51%的合資企業，瑞信的年度報告顯示，截至去年底，投資銀行部門共有68名員工，研究部門則有24名。據2名消息人士稱，已有20多名瑞信證券、10名研究部門的員工已被解雇。
上個月，瑞士信貸宣布籌集40億瑞士法郎資金，並裁員數千人，並計劃縮減飽受醜聞打擊的投資銀行業務，轉向面向富人的銀行業務。
該銀行亞太區首席執行官 Edwin Low本月初曾表示，大陸和香港將成為亞太地區員工人數增長最快的市場，因為該銀行的目標是在獲得當地的全部所有權後，明年開始在大陸提供財富管理服務證券風險投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言