陸5舉措 穩工業經濟

大陸工業和信息化部等三部門近日印發《關於鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》，提出五方面穩增長重點工作舉措，確保工業經濟運行在合理區間。

中新社報導，大陸工信部稱，今年一季度大陸規模以上工業增加值同比增長6.5%，實現良好開局。但當前外部不確定不穩定因素較多，市場需求恢復仍需時間，產業鏈供應鏈還存在一些卡點、堵點，企業生產經營還面臨不少困難，10月分工業經濟主要指標出現小幅波動，持續恢復基礎仍不穩固。

《通知》針對當前工業經濟運行中面臨的突出矛盾困難，提出五個方面穩增長重點工作舉措，在需求側著力拉消費、促投資、穩出口，暢通經濟循環；在供給側針對關鍵環節「卡脖子」、新增長點支撐不足等結構性制約，著力推進補鏈強鏈，加快培育新動能。

《通知》提出，加快推動重大項目建設形成實物工作量。有力有序推進製造業「十四五」相關規劃重大工程項目實施，用好各類政策性工具，支持企業設備更新改造投資，引導政府投資基金加大出資力度。

此外，《通知》還提出，穩定汽車等大宗消費，深入推進消費品「三品」系列活動，挖掘綠色消費、信息消費潛力；落實好穩外貿政策措施；加強能源和重要原材料、關鍵零部件供應保障；大力培育先進製造業集群，促進新一代信息技術與製造業深度融合。