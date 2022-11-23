5年後「碰頭」 長贛高鐵兩地動工

長沙至贛州高速鐵路（以下簡稱長贛高鐵）湖南段開工建設動員大會21日在長沙召開，標誌著長贛高鐵湖南段建設正式啟動。當天，長贛高鐵江西段建設也同步啟動。

中新社報導，長贛高鐵是中國大陸中長期鐵路網規劃中「八縱八橫」高速鐵路網之一的渝長廈（重慶-長沙-廈門）通道的重要組成部分，位於湖南省東部和江西省西南部，西起湖南省長沙市長沙西站，接在建渝廈高鐵常益長鐵路，向東南途經江西省萍鄉市、吉安市境內，至終點贛州市。

長贛高鐵全長429.5公里，設計時速350公里，預計建設工期5年。其中，湖南段正線長131.85公里，新建黃花機場站、瀏陽站。建成後，長沙黃花國際機場將實現空鐵一體化，瀏陽將迎來首座高鐵站。屆時，渝廈、京廣、滬昆3條高鐵大通道將在長沙交會。

按規劃，長贛高鐵還將在長沙設雲貴廈聯絡線、西南聯絡線，經高鐵長沙南站連通滬昆高鐵、京廣高鐵；在萍鄉設渝長滬聯絡線，通過滬昆高鐵溝通上海方向；在贛州設連接線，溝通長沙至深圳方向，進一步增強沿線地區與粵港澳大灣區、海西經濟區等沿海地區的經濟聯繫和人員往來。