快訊

世足賽／萊萬多夫斯基12碼遭擋 波蘭、墨西哥世足0比0言和

5年後「碰頭」 長贛高鐵兩地動工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

長沙至贛州高速鐵路（以下簡稱長贛高鐵）湖南段開工建設動員大會21日在長沙召開，標誌著長贛高鐵湖南段建設正式啟動。當天，長贛高鐵江西段建設也同步啟動。

中新社報導，長贛高鐵是中國大陸中長期鐵路網規劃中「八縱八橫」高速鐵路網之一的渝長廈（重慶-長沙-廈門）通道的重要組成部分，位於湖南省東部和江西省西南部，西起湖南省長沙市長沙西站，接在建渝廈高鐵常益長鐵路，向東南途經江西省萍鄉市、吉安市境內，至終點贛州市。

長贛高鐵全長429.5公里，設計時速350公里，預計建設工期5年。其中，湖南段正線長131.85公里，新建黃花機場站、瀏陽站。建成後，長沙黃花國際機場將實現空鐵一體化，瀏陽將迎來首座高鐵站。屆時，渝廈、京廣、滬昆3條高鐵大通道將在長沙交會。

按規劃，長贛高鐵還將在長沙設雲貴廈聯絡線、西南聯絡線，經高鐵長沙南站連通滬昆高鐵、京廣高鐵；在萍鄉設渝長滬聯絡線，通過滬昆高鐵溝通上海方向；在贛州設連接線，溝通長沙至深圳方向，進一步增強沿線地區與粵港澳大灣區、海西經濟區等沿海地區的經濟聯繫和人員往來。

延伸閱讀

疏運返鄉投票旅客 台中捷運11月25日加開16班次

嘉義縣、台南市議員候選人扮高中生 高鐵嘉義站挺18歲公民權

廣湛高鐵聯絡線 首座轉體橋成功轉體

雲林縣消防局起新厝 虎尾第2分隊落腳高鐵特定區

相關新聞

上海帶頭 長三角5市拚金融科創

中國人民銀行（大陸央行）21日發布消息稱，近期大陸央行等八部門印發《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改...

響應共同富裕 京東高層全減薪

大陸電商巨頭京東集團創辦人劉強東宣布，為提高基層員工福利待遇同時減輕公司壓力，明年元月一日起，集團副總監以上的高階管理人...

成都創交會開幕 元宇宙再進化

以「鏈接產業生態 賦能城市發展」為主題的2022成都全球創新創業交易會—第二屆國際區塊鏈創新應用博覽會（簡稱成都創交會）...

螞蟻集團 恐挨罰逾10億美元

路透引述消息人士表示，中國大陸當局正在考慮對螞蟻集團處以逾十億美元的罰款，此舉或使這家金融科技企業長達兩年的整改塵埃落定...

出口坦尚尼亞水電站 陸最大蝶閥裝配過關

由四川德陽東方電機有限公司自主研製的大陸水電行業在制最大蝶閥-坦尚尼亞朱利諾項目首台蝶閥，近日一次通過裝配試驗，各項質量...

閩台合作進駐 福建拚鄉村振興

根據福建省台港澳辦消息指出，福建省住房和城鄉建設廳、財政廳、台港澳辦、農業農村廳、婦女聯合會近日聯合印發的《福建省閩台鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。