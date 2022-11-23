浙江深化對非合作 簽約580億元

2022中國（浙江）中非經貿論壇暨中非文化合作交流周開幕式21日在浙江金華舉行。49個非洲國家和國際組織的80位駐大陸使領館官員，大陸外交部、商務部主管司局代表，專家學者等近400人線上線下齊聚，進一步深化中非經貿文化合作交流。

中新社報導，辛巴威總統埃默森·姆南加古瓦在視訊致詞中表示，中國是辛巴威的老朋友，雙方建交40多年以來，攜手走過了一段崢嶸歲月。辛巴威新議會大廈、萬蓋燃煤電站擴機工程等項目是雙方在基礎設施領域最顯著的合作成果，金華生產的五金工具、小商品等產品深受辛巴威民眾歡迎。他期待，雙方在旅遊、農業等方面開展廣泛交流與合作。

坦桑尼亞總理卡西姆·馬賈利瓦在視頻致詞中表示，坦桑尼亞和中國的友好關係源遠流長，期待通過舉辦本次活動，促進坦中雙方在貿易、投資、旅遊等領域開展全方面的交流與合作。 大陸全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍表示，中國大陸是世界上最大的發展中國家，非洲是發展中國家最集中的大陸，中非雙方早已成為休戚與共的命運共同體。

浙江是中非經貿合作的重鎮，對非貿易連年增長。如今，浙江的服裝、箱包、機電產品、汽車零配件等遠銷非洲大陸，非洲的紅酒、咖啡、堅果等深受中國大陸人民喜愛。其中，素有世界小商品之都之稱的義烏所在地金華市已與非洲數十個國家和地區建立貿易往來。 會上，浙非合作結出碩果，一批項目成功簽約，簽約金額約580億元人民幣。

來自塞內加爾的外商吉他（中文名）是項目簽約方之一。他說，自己已經在義烏生活了近10年時間，目前正經營著一家貿易公司。全家定居在義烏，企業生意蒸蒸日上……吉他對自己如今的生活很滿意，「我的非洲朋友們也想來這裡學習、經商」。

現場，中非跨境人民幣結算中心（浙江）揭牌。據悉，2022中國（浙江）中非經貿論壇暨中非文化合作交流周活動共包含20場主題鮮明的特色活動，涵蓋經貿、文化、教育等多個領域。