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上海帶頭 長三角5市拚金融科創

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸當局以金融支持長三角協同創新體系建設，為上海等五市設立5年目標。圖為位於上海的金磚國家新開發銀行總部大樓。（新華社）
大陸當局以金融支持長三角協同創新體系建設，為上海等五市設立5年目標。圖為位於上海的金磚國家新開發銀行總部大樓。（新華社）

中國人民銀行（大陸央行）21日發布消息稱，近期大陸央行等八部門印發《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案》（下稱總體方案），上述五市定下5年發展目標。

中新社報導，據悉，《總體方案》著眼金融、科技和產業良性循環與互動，緊扣科技高水平供給和區域高質量發展，以金融支持長三角協同創新體系建設，加快構建廣渠道、多層次、全覆蓋、可持續的科創金融服務體系為主線，從健全科創金融機構組織體系、推動科創金融產品創新、充分利用多層次資本市場體系、推進科技賦能金融、夯實科創金融基礎、扎實推進金融風險防控七個方面提出19項具體政策措施。

在總體目標上，《總體方案》稱，通過5年左右時間，將上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市科創金融改革試驗區打造成為科創金融合作示範區、產品業務創新集聚區、改革政策先行先試區、金融生態建設樣板區、產城深度融合領先區。

具體看，推動上海國際金融中心和具有全球影響力的科技創新中心核心功能再上新台階，深入推進南京市建設引領性國家創新型城市，杭州市建設國內現代科創金融體系的實踐窗口和金融服務科技創新發展的示範基地，合肥市打造具有國際影響力的科技創新策源地和新興產業聚集地，帶動嘉興市爭創長三角科技成果轉化高地和科創金融一體化服務基地。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，《總體方案》著眼金融、科技和產業良性循環與互動，可為長三角地區企業的發展和創新提供有效市場與有為政府的良性互動和高效結合。

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