放眼東協市場商機 廣西邀外商投資

中國國際貿易促進委員會廣西分會會長魏然21日表示，廣西地處華南經濟圈、西南經濟圈和東協經濟圈的結合部，過去10年間廣西對東協外貿年均增長16.4%，希望與各方共享發展新機。

中新社報導，知名跨國公司投資廣西洽談會當天舉行，設北京和南寧兩個會場。魏然在致詞中稱，隨著《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效實施、中國大陸與東協互為第一大貿易夥伴，廣西的區位優勢、資源優勢、產業優勢、市場優勢將進一步釋放。

當天，美國康菲國際石油有限公司、英國英美資源集團、德國商業銀行股份有限公司、瑞士再保險股份有限公司等世界500強企業，美國雅寶、愛爾康等一批行業領軍企業的高層管理人員，就有關政策和合作商機與廣西官方進行互動交流。

全球第四大鐵礦石運營商FMG（Fortescue Metals Group Ltd）代表李黎明表示，東南亞鋼鐵產能正快速增長，企業期待利用廣西港口輻射東南亞的天然優勢，借助西部陸海新通道解決物流瓶頸，開拓東協市場。

中國澳洲商會會長馮柏文（Vaughn Barber）說，澳洲在中國的企業都非常重視中國市場，希望保持或增進在中國的投資。廣西是中國面向東協的開放門戶，中澳之間的貿易落地廣西，進出口將更具彈性，投資者有望在生產鏈中獲取更多價值。

據介紹，廣西建立重大項目優先外資機制，加快建立外商投資重大項目庫。中國國際貿易促進委員會廣西分會已牽頭成立服務外資企業工作專班，並為企業提供全鏈條商事法律服務，推動中國國際經濟貿易仲裁委員會東協庭審中心落戶南寧。

數據顯示，今年上半年，廣西實際利用外資達7.78億美元，同比增長106.45%。