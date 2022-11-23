出口坦尚尼亞水電站 陸最大蝶閥裝配過關

由四川德陽東方電機有限公司自主研製的大陸水電行業在制最大蝶閥-坦尚尼亞朱利諾項目首台蝶閥，近日一次通過裝配試驗，各項質量指標優越。據悉，該蝶閥也是東方電機迄今為止，自主研製的最大蝶閥。

2020年，東方電機克服疫情影響，獲得坦尚尼亞朱利諾水電站9台機組研製項目，開創了大陸水電設備出口容量新紀錄。該項目位於坦尚尼亞魯菲吉河下游，是坦尚尼亞在建總裝機容量最大的水電站，也是繼坦贊鐵路之後，雙方合作的又一項具有里程碑意義的項目。建成後，將極大改善當地用電情況，促進當地發展。

據了解，該蝶閥總重量超過450噸，通徑達到6.3公尺。研發製造過程中，東方電機技術團隊創新應用三維數位模擬裝配、三維鐳射跟蹤輔助測量等技術，有效保證了蝶閥的加工及裝配質量。目前，東方電機已完成朱利諾項目所有尾水管、蝸殼座環的交付及2台套水輪機、發電機的交付，年底將會完成4台套整機的生產製造和交付。