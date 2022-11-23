成都創交會開幕 元宇宙再進化

以「鏈接產業生態 賦能城市發展」為主題的2022成都全球創新創業交易會—第二屆國際區塊鏈創新應用博覽會（簡稱成都創交會）21日在成都開幕。

大會期間將發布《成都市培育元宇宙產業行動方案（2022—2025年）》，提出20條具體措施，未來將逐步打造元工業、元消費、元醫療、元教育、元文旅等五大場景，力爭到2025年，成都元宇宙產業體系初具雛形，構建起完整的產業鏈。

中新社報導，大會期間，大陸國內外區塊鏈領域院士專家、行業代表以及核心城市、投資機構、創新載體、產業園區等齊聚成都，通過11場主題活動鏈接優質企業、招引高能級產業項目、吸引各界人才、助推資本投資合作、促成技術成果交易。

成都創交會聚焦「區塊鏈+」產業發展。「整體而言，大陸區塊鏈領域呈現出技術創新成果不斷湧現、自主研發不斷加強、核心技術發展迅速、基礎平台和標準規範逐步健全的發展局面。」中國計算機學會區塊鏈專委會主任斯雪明指出，區塊鏈有助於推動數位經濟高質量發展，構建創新型數位政府，促進社會治理現代化，推動深層次改革開放。

談及區塊鏈創新發展，斯雪明表示，要加大對區塊鏈體系結構創新力度，大力開展關鍵技術研究創新，加快區塊鏈與產業融合發展，充分發揮區塊鏈在數位經濟作用，加強應用創新、不斷拓展重量級應用，同時加強安全保障，完善監管體系。

在螞蟻集團副總裁鄒亮看來，產業數位化是一個確定性的機會，機構本身的數位化以及跨機構之間、產業協作的數位化具有非常大的市場空間，「機構數位化幫助提升生產效率，同時構築數據協作網路，將幫助機構之間進行數據價值流轉，帶動商流、物流、信息流」。

值得一提的是，成都創交會啟幕當日，GIEF元宇宙正式上線。作為成都創交會的「元宇宙版」，GIEF元宇宙讓觀眾僅憑一部智慧手機，就能在虛擬空間感受創交會魅力。觀眾登陸GIEF元宇宙後將化身為實名虛擬「數位人」，可以身臨其境地參與成都創交會各場會議、展覽、應聘和交易。