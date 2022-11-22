傳大陸將對螞蟻集團 處逾10億美元罰款

路透引述消息人士表示，中國大陸當局正在考慮對螞蟻集團處以逾十億美元的罰款，此舉或使這家金融科技企業長達兩年的整改（整頓改善）塵埃落定。

報導引述五名消息人士稱，自二○二○年螞蟻集團三七○億美元的IPO臨門一腳叫停後，大陸央行等相關監管部門一直在對其進行指導整改。正在醞釀中的螞蟻集團罰款，將是大陸網約車巨頭滴滴出行七月被監管機構罰款十二億美元以來，大陸網路企業接到的最大一筆監管罰單。

其中一名消息人士表示，罰款的理由可能是螞蟻集團涉嫌資本無序擴張的違規行為，以及在合規之外進行非核心業務野蠻生長所帶來的金融性風險。

另一位消息人士稱，大陸央行計劃在今年底與其他監管機構就螞蟻集團的整改進行更多探討，預計最早將在明年第二季宣布這筆罰款。

消息人士表示，大陸央行此前就罰款一事與螞蟻進行了非正式溝通。消息人士稱，罰款可能有助於螞蟻完成整改，為其獲得期待已久的金融控股公司牌照鋪路，並有助於其之後重啟IPO計畫。