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A股上市公司突破5000家 市場規模居全球第二

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
隨著鼎泰高科、矩陣股份兩檔新股在22日上市，大陸A股上市公司正式突破5,000家。(新華網)
隨著鼎泰高科、矩陣股份兩檔新股在22日上市，大陸A股上市公司正式突破5,000家。(新華網)

隨著鼎泰高科、矩陣股份兩檔新股在22日上市，大陸A股上市公司正式突破5,000家。A股市場規模已居全球第二，今年前3季滬深交易所IPO籌資額分列全球各交易所第一和第二位，A股成為全球最為重要的資本市場之一。

5,000家A股上市公司中，在上交所上市的公司有2,153家，占比43％；在深交所上市的公司有2,721家，占比54.5％；在北交所上市的公司有126家，占比2.5％。

資料顯示，A股上市公司數量增加速度不斷加快。上市公司數量從0到1,000，從1,000到2,000，都走了漫長的10年；從2,000到3,000、3,000到4,000，分別耗時6年和4年；而4,000到5,000，僅僅花了2年2個月。

截至第3季度末，5,000家A股上市公司資產總額超過人民幣380兆元。截至11月22日，5,000家A股上市公司合計總市值超85兆元，目前A股市值超過人民幣1,000億元的公司達115家。

A股上市公司行業結構不斷優化。截至11月18日，科創板、創業板、北交所上市公司家數合計1,831家，占全部上市公司的37％，大陸資本市場日益成為硬科技、三創四新、專精特新小巨人的聚集地。

上市公司 資本市場 人民幣

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