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蔚來與中國海油首批合作換電站 正式投運

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
蔚來與中國海油首批合作換電站正式投運。蔚來汽車微信公眾號
蔚來與中國海油首批合作換電站正式投運。蔚來汽車微信公眾號

蔚來汽車與中國海油首批合作換電站，於G94珠三角環線高速中海油荔城服務區（花都和番禺方向）正式上線營運。

這是繼與中石化、中石油、殼牌共建充換電設施後，代表大陸「三桶油」皆已入局充換電市場。

界面新聞報導，蔚來與中國海油首批合作站上線將進一步加密大灣區城市群高速換電網絡，也標誌著雙方攜手推動碳達峰、碳中和，助力能源轉型，促進新能源汽車行業發展，為用戶帶來更加便捷的加電體驗。

中國海油華南銷售公司總經理陳闖表示，荔城服務區換電站作為雙方合作的首批換電站，不僅是中國海油「小而美、新且活」油站建設理念的具體展現，也是雙方良好合作的開端，雙方將繼續就華南乃至全大陸范圍內具備條件的項目進行深度合作，共同打造一批集加油、充電、換電、購物等為一體的綜合型能源補給站。

蔚來能源運營副總裁吳鵬指出，此次上線儀式，代表蔚來與中國海油在全大陸合作落站的開端，蔚來將進一步加速與中國海油合作布局充換電設施，織密城區和高速的補能網路。

截至目前，蔚來已在全大陸布局1,228座換電站（其中高速公路換電站329座），2,090座充電站，1萬2,073根充電樁，接入超60萬根第三方充電樁。

標誌 蔚來汽車

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