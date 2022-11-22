陸家樂福「每3天關一家」！投資大虧拖累蘇寧易購再陷破產傳聞

家樂福在大陸市場「 平均每3天就關一家」，1-9月的關店量已超過去三年之和。投資家樂福大虧，讓蘇寧易購繼11月初傳被「供銷社」收購後，再爆蘇寧物流遭申告破產，經營危機又浮上檯面。

四川內江市中級人民法院21日新增蘇寧易購集團、內江蘇寧物流破產審查案件，消息衝上熱搜，儘管蘇寧易購回應，遭訴的債務人僅有內江蘇寧物流，不是蘇寧易購集團被申請破產。然而蘇寧易購也被爆，正加快家樂福超市關店步伐。

截至今年9月底，家樂福超市為151家。對照2021年底的205家，顯見今年以來減少54家。圖源：科創板日報

家樂福（中國）2019年9月賣身蘇寧易購以來三年多，虧損不斷擴大，蘇寧易購披露第3季財報表示，當前仍處於淨利潤虧損狀態，其中非常重要的影響因素是家樂福業績虧損擴大。

科創板日報報導，財報顯示，截至今年9月底，家樂福超市為151家。對照2021年底的205家，顯見今年以來減少54家。相較2019年-2021年家樂福超市分別關店3家、20家和26家，這也意味家樂福超市在今年前三季的關店量已超過去三年之和。

而家樂福超市今年減少的54家店，絕大部分是在今年第3季關閉。統計截至2022年6月30日家樂福超市為181家，相較之下，今年第3季家樂福超市關店30家，估算「平均每三天就關閉一家店」。

據公開資訊，家樂福（中國）於2019年9月被收購後，在2019年第4季實現七年來首次季度盈利。2019-2021年家樂福（中國）營收分別為人民幣65.32億元、255.74億元、208.78億元。但淨虧損方面則持續擴大，分別為人民幣3.04億元、7.95億元、33.37億元。

今年上半年，家樂福中國營收年減25.29%至人民幣89.12億元，淨虧損6.62億元。

家樂福中國雖然9月換帥，由蘇寧易購高級副總裁龔震宇兼任家樂福（中國）CEO，仍難止血，被迫加快家樂福超市關店步伐等進行業務調整。

互聯網分析師唐欣表示：家樂福這種大型賣場模式當前遇到了比較大的挑戰，包括租金上漲，電商和前置倉模式的衝擊等。他認為，關店等只能是目前的權宜之計，對財務狀況有一定的改善，但可能扭轉不了大格局。