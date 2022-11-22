中汽協：10月陸品牌車銷售年增近24% 市場份額逾50%

在大陸官方政策持續刺激下，大陸品牌汽車市佔率仍高。據「中汽協會數據」微信公眾號22日消息，中國汽車工業協會統計分析，今年10月，大陸品牌乘用車銷售118.7萬輛，年增23.5%，佔乘用車銷售總量的53.2%，佔有率較上月提升3.2個百分點，比上年同期提升5.5個百分點。

今年前十個月，大陸品牌乘用車共銷售935萬輛，年增26.1%，佔乘用車銷售總量的48.7%，佔有率較上年同期提升4.8個百分點。

就乘用車種類來看，今年10月，大陸品牌轎車、SUV（運動型多用途車）和MPV（小型多用途車）市場佔有率分別為45.1%、59%和64.2%，與上月相比，三大類車型市場佔有率均有所增長；與上年同期相比，中國品牌MPV市場佔有率有所下降，中國品牌轎車和SUV均呈增長。

今年首10月，大陸品牌轎車、SUV和MPV市場佔有率分別為40%、54.9%和59.7%，與上年同期相比，大陸品牌轎車和SUV市場佔有率保持增長，MPV依然下降。

今年以來，大陸官方推出多項刺激汽車消費措施。比如工信部、發改委與國資委等三部門於21日發布通知提到，要進一步擴大汽車消費，落實購置稅優惠等政策。