響應「共同富裕」？京東集團副總監以上降薪10%到20%

大陸電商巨頭「京東」率先響應中共總書記習近平「共同富裕」的號召？據《中新經緯》報導，京東集團創始人、董事會主席劉強東22日在給全體員工的郵件中提出，為提高基層員工福利待遇同時減輕公司壓力，明年1月1日起，京東集團副總監以上的高級管理人員，現金薪酬全面降低10%-20%不等，職位越高降得越多。

劉強東在信中還表示，2023年1月1日起，將逐步為早前收購的物流公司「德邦」十幾萬員工繳齊「五險一金」，確保每個德邦員工都能「老有所養，病有所醫」。

京東集團還將拿出人民幣100億元（約440億元），為所有集團基層員工設立「住房保障基金」；劉強東本人則將再捐款人民幣1億元，集團以及各個BGBU（BU即Business Unit，BG即Business Group）也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模。