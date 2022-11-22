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挺共同富裕 劉強東發信：高管降薪 基層員工福利提級

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
京東集團董事局主席劉強東。路透
京東集團董事局主席劉強東。路透

新任「中國首善」劉強東演示「共同富裕」榜樣。據《科創板日報》報導，京東集團董事會主席劉強東近期發布京東全員信，信中提到，為擴展員工子女救助基金規模，京東將拿出人民幣100億元，劉強東本人則捐款1億元支持。此外，為提高基層員工福利待遇，集團決定自明年1月1日起針對高管降薪，副總監以上以及相對應的P/T序列以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10%-20%不等。

信件顯示，京東集團自2023年1月1日起，逐步為十幾萬外包的德邦員工們繳齊五險一金，確保每個德邦員工都能「老有所養，病有所醫」，提供基礎保障。此外，京東集團拿出100億元人民幣，為包括全體德邦員工們在內的所有集團基層員工設立「住房保障基金」；劉強東本人再捐款一億人民幣，集團以及各個BGBU也會拿出一定比例的現金，大幅擴充「員工子女救助基金」的規模。

另一方面，信中提及，為了提高基層員工福利待遇，同時盡量減輕公司壓力，集團決定自2023年1月1日起，京東集團副總監以上以及相對應的P/T序列以上全部高級管理人員，現金薪酬全部降低10%-20%不等，職位越高降得越多。劉強東也提到，雖然對不起兩千多號高管員工，但如果京東業績重回高增長狀態，將隨時恢復現金報酬。

據了解，京東集團在經過連續四季虧損後，在徐雷正式掌舵的2022年Q2開始扭虧為盈，今年第三季歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣59.63 億元，去年同期則是-28.07 億元。為了業績增長，京東集團付出增長大幅放緩的代價。

值得注意的是，胡潤研究院此前發布的《2022 胡潤慈善榜》顯示，劉強東過去一年共捐贈人民幣149億元，首次成為「中國首善」。

京東集團 劉強東 人民幣

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