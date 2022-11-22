聯發科：台灣半導體產業發展急需三類人才

集微網消息，聯發科董事長與CEO辦公室顧問陳志成日前在數字人才培育論罈表示，中國台灣半導體產業的未來增長和數字技術的加速發展將急需三類人才，包括能夠將技術、應用和客戶需求相結合的人才、系統架搆師以及能夠創新商業模式的人才。

據台媒《電子時報》報導，陳志成指出，半導體產業是數字技術發展的基石，許多國家和地區都在加強半導體設計和製造人才的培養力度。中國台灣2021年半導體產值達4.08萬億元新台幣，其中48%由晶圓代工行業貢獻、30%由IC設計行業貢獻。但未來十年，這兩個行業都將面臨30%的人才缺口，這主要是由於中國台灣出生率下降以及人才外流所致。

陳志成認為能將技術、應用和客戶需求相結合的人才必須能夠判斷未來的發展趨勢並找到創新的技術支持。系統架搆師需要擁有跨領域的知識和系統眡角。而創新商業模式的人才，既要為新產品和新服務找到準確的市場和客戶，又要設法為他們提供更高的價值。

台灣人才服務機搆104人力銀行的《半導體產業及人才白皮書》顯示，半導體上、中、下遊都缺相關製程的工程師，缺口高達1.5萬名每月，已超越一線包裝作業人員。

台灣半導體產業也早已意識到人才短缺的問題，台積電董事長劉德音曾直言，人才短缺是中國台灣直接的挑戰。聯發科董事長蔡明介也警告稱，中國台灣科技人才荒開始出現，人才不足勢必影響島內科技發展。對於如何破解中國台灣半導體人才荒，104銀行總經理黃於純曾建議，當人才供應量明顯不足，大學甚至高中教育體系即應擴大培育理工人才。高中教育乃至大學入學考試製度，應重視數理教育。