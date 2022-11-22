擴大中長期貸款投放 人行出手穩房市

中國人民銀行（大陸央行）、大陸銀保監聯合召開大陸全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作。會議稱，要用好政策性開發性金融工具，擴大中長期貸款投放，促進房地產市場平穩健康發展。

據香港信報財經網報導，會議指出，大陸全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮「頭雁」作用，主動靠前發力。要用好政策性開發性金融工具，擴大中長期貸款投放，推動加快形成更多實物工作量，更好發揮有效投資的關鍵作用。發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，積極支持製造業和服務業有效需求。

會議稱，要進一步加大對小微企業、個體工商戶、貨車司機等市場主體的支持力度，按照市場化原則積極支持符合條件的普惠小微企業貸款延期還本付息，主動向實體經濟減費讓利。

會議強調，要全面落實房地產長效機制，因城施策實施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。保持房地產融資平穩有序，穩定房地產企業開發貸款、建築企業貸款投放。

此外，要用好民營企業債券融資支持工具，支持民營房企發債融資。完善保交樓專項借款配套融資的法律保障、監管政策支持等，推動「保交樓」工作加快落實，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場穩健發展。