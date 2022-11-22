多國駐陸外交官肯定 RCEP促全球復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）將加強區域價值鏈，促進區域貨運與物流繁榮，為地區創造更多就業機會，推動全球經濟發展。」21日，第11屆中國國際貨運代理大會暨第七屆國際貨運交易會正在昆明舉行，澳洲駐成都總領事館代總領事康天慕表示。

中新社報導，康天慕稱，RCEP將進一步優化各成員國現有的自由貿易協議，特別是在服務、投資與數位貿易領域。當前，澳洲正在努力消除新冠疫情對生產和供應鏈的影響，國際貿易是經濟復甦不可或缺的重要組成部分，希望通過RCEP恢復發展區域貿易，促進澳中雙邊及區域多邊發展。

「RCEP的生效與實施是所有成員國共同面對的重大機遇，極大推動了亞太區域經濟一體化，彌合疫情對亞洲產業鏈的衝擊，也將為多邊貿易和投資自由化樹立樣板，為疫情後的全球經濟復甦注入新的動力。」柬埔寨駐大陸大使館商務處負責人錢明光說。

寮國駐昆明總領事館副總領事島派·佔塔納昕表示，RCEP生效與老中鐵路開通使寮國迎來雙重機遇，希望同各國就RCEP物流與採購的新機遇和新紅利進行深入交流，促進RCEP物流與採購融合，促進老中鐵路等物流項目推進。

「目前，新冠疫情蔓延和地緣政治的不確定性，導致全球供應鏈發生巨大變化，愈發凸顯了瀾滄江—湄公河乃至中國—東協區域物流供應鏈的重要性。」泰國駐昆明總領事館商務處商務領事龍納德表示，RCEP全面釋放了地區之間的貿易和投資機會，泰國願與所有成員國一道，加快互聯互通基礎設施建設和經濟區開發投資，促進地區經濟共同繁榮。

延伸閱讀

疏通元旦返鄉人潮！劉櫂豪：台東到花蓮鐵路12月28日通車

陳吉仲出席 嘉義全台首座BOO全日大林智慧生鮮物流啟用

火車誤點員工會被判死刑？作家揭日本「準點發車」秘密

大連RCEP商務區 首批5家入駐

相關新聞

到府收納、到府做飯 懶人經濟夯

作為一名標準的「Z世代」上班族，快節奏的工作與消費習慣使湯雯雯的家務收納成了難題。在朋友推薦下，求助於專業的整理收納師成...

不畏科技業寒冬 TikTok逆勢徵才3,000人

全球科技業正經寒冬，知名網路業者如亞馬遜、臉書母公司Meta與推特紛紛傳裁員潮中，而字節跳動旗下TikTok反而逆勢徵才...

瑞銀預測 大陸今年經濟增長3.1%

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預計今年中國大陸經濟增長3.1%，已計算近期大陸疫情的情況，預計...

外媒報導 明年亞洲經濟增長前景樂觀

大陸「參考消息」日前登載新加坡商業時報網站報導《亞洲2023年經濟增長前景樂觀》。

機遇與挑戰 陸新能源產業「向西看」

第十六屆中國新能源國際博覽會暨高峰論壇19日至20日在陝西舉行。來自海內外的專家學者、新能源業界領袖圍繞「新時代新能源新...

雲計算發功 陸電信業務增長21.4%

中國大陸工業和信息化部21日發布的數據顯示，1至10月分，大陸信息通信行業運行平穩，雲計算等新興業務快速增長，行業發展新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。