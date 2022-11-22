多國駐陸外交官肯定 RCEP促全球復甦

「《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）將加強區域價值鏈，促進區域貨運與物流繁榮，為地區創造更多就業機會，推動全球經濟發展。」21日，第11屆中國國際貨運代理大會暨第七屆國際貨運交易會正在昆明舉行，澳洲駐成都總領事館代總領事康天慕表示。

中新社報導，康天慕稱，RCEP將進一步優化各成員國現有的自由貿易協議，特別是在服務、投資與數位貿易領域。當前，澳洲正在努力消除新冠疫情對生產和供應鏈的影響，國際貿易是經濟復甦不可或缺的重要組成部分，希望通過RCEP恢復發展區域貿易，促進澳中雙邊及區域多邊發展。

「RCEP的生效與實施是所有成員國共同面對的重大機遇，極大推動了亞太區域經濟一體化，彌合疫情對亞洲產業鏈的衝擊，也將為多邊貿易和投資自由化樹立樣板，為疫情後的全球經濟復甦注入新的動力。」柬埔寨駐大陸大使館商務處負責人錢明光說。

寮國駐昆明總領事館副總領事島派·佔塔納昕表示，RCEP生效與老中鐵路開通使寮國迎來雙重機遇，希望同各國就RCEP物流與採購的新機遇和新紅利進行深入交流，促進RCEP物流與採購融合，促進老中鐵路等物流項目推進。

「目前，新冠疫情蔓延和地緣政治的不確定性，導致全球供應鏈發生巨大變化，愈發凸顯了瀾滄江—湄公河乃至中國—東協區域物流供應鏈的重要性。」泰國駐昆明總領事館商務處商務領事龍納德表示，RCEP全面釋放了地區之間的貿易和投資機會，泰國願與所有成員國一道，加快互聯互通基礎設施建設和經濟區開發投資，促進地區經濟共同繁榮。