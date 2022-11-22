雲計算發功 陸電信業務增長21.4%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸工業和信息化部21日發布的數據顯示，1至10月分，大陸信息通信行業運行平穩，雲計算等新興業務快速增長，行業發展新動能不斷釋放。

中新社報導，1至10月分，大陸電信業務收入穩步增長。電信業務收入累計完成1兆3215億元（人民幣，下同），同比增長8%，按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長21.4%。

三家基礎電信企業積極發展IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務，1至10月分共完成相關業務收入2563億元，同比增長33.1%，在電信業務收入中占比為19.4%，拉動電信業務收入增長5.2個百分點。其中雲計算和大數據收入同比增速分別達127.8%和59.3%，數據中心業務收入同比增長12.7%，物聯網業務收入同比增長25.6%。

「物超人」步伐持續加大。截至10月末，三家基礎電信企業發展蜂窩物聯網終端用戶17.77億戶，比上年末淨增3.79億戶，已超移動電話用戶數9482萬戶，占移動網終端連接數（包括移動電話用戶和蜂窩物聯網終端用戶）的比重已達51.4%。

截至10月末，5G基地台總數達225萬個，占移動基地台總數的20.9%。千兆網路服務能力持續提升。光纖接入（FTTH/O）端口達到10.13億個，占互聯網寬頻接入端口的95.6%。

物聯網

延伸閱讀

高雄農來訊成果豐碩智慧農業夯 導入AI掌握木瓜成熟度

陸網路招聘興起 無地域限制

亞大今獲全球物聯網與智慧服務金龍獎

1.0版本公布滿一個月，連接標準聯盟：已有超過190款物聯網裝置支援Matter規範

相關新聞

到府收納、到府做飯 懶人經濟夯

作為一名標準的「Z世代」上班族，快節奏的工作與消費習慣使湯雯雯的家務收納成了難題。在朋友推薦下，求助於專業的整理收納師成...

不畏科技業寒冬 TikTok逆勢徵才3,000人

全球科技業正經寒冬，知名網路業者如亞馬遜、臉書母公司Meta與推特紛紛傳裁員潮中，而字節跳動旗下TikTok反而逆勢徵才...

瑞銀預測 大陸今年經濟增長3.1%

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預計今年中國大陸經濟增長3.1%，已計算近期大陸疫情的情況，預計...

外媒報導 明年亞洲經濟增長前景樂觀

大陸「參考消息」日前登載新加坡商業時報網站報導《亞洲2023年經濟增長前景樂觀》。

機遇與挑戰 陸新能源產業「向西看」

第十六屆中國新能源國際博覽會暨高峰論壇19日至20日在陝西舉行。來自海內外的專家學者、新能源業界領袖圍繞「新時代新能源新...

雲計算發功 陸電信業務增長21.4%

中國大陸工業和信息化部21日發布的數據顯示，1至10月分，大陸信息通信行業運行平穩，雲計算等新興業務快速增長，行業發展新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。