到府收納、到府做飯 懶人經濟夯

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
近年中國大陸「懶人經濟」催生新業態。圖為80後的收納師吳波，分享新職業故事。（中新社）
近年中國大陸「懶人經濟」催生新業態。圖為80後的收納師吳波，分享新職業故事。（中新社）

作為一名標準的「Z世代」上班族，快節奏的工作與消費習慣使湯雯雯的家務收納成了難題。在朋友推薦下，求助於專業的整理收納師成了她的心儀選擇。

中新社報導，隨著「Z世代」步入職場，面對快節奏的生活，佛系、躺平的自嘲聲與「懶」和「宅」的生活方式頗受關注。與此同時，社會生活中足不出戶即可享受的餐飲、家政和娛樂等服務日益豐富，「懶人經濟」應運而生。

從事整理收納師多年，「90後」女孩夏影的事業早已發展至中國大陸多個城市。夏影表示，近年來，她愈加感受到此類服務不斷增加的市場需求。「尤其是年輕人，他們傾向於節約日常時間成本，投入其各自不同的生活重心。我們的工作正是配合他們的生活方式，從而提高他們的生活幸福指數。」

與「上門收納」類似，近來，「上門做飯」服務在網路上引起熱議。有過餐飲行業工作經驗的李瑞英在西安「嚐新」從事該服務近一個月，已接到五十多份訂單，頗受好評。「我會聽取客戶的口味喜好與個人需求等意見，客戶可以自備食材等待廚師上門做飯。」據李瑞英表示，大部分客戶為年輕群體。

不想動的時候很多，比起外賣、外出就餐等選擇，「上門做飯」使我覺得更安心、便捷，價格也較為合理。一個月內，西安小伙趙鑫體驗該服務已有三次，他說，從第一次的好奇到如今的認可，他深覺「上門做飯」解放了自己的雙手。

隨著「懶人經濟」興起，年輕一代的消費者在更加注重便捷服務的同時，也不放棄對生活品質的追求。相關研究報告顯示，「懶人經濟」正構建起精細和有品質的服務內容。預製菜、智慧產品等兼具「懶」與「質」的產物迅速發展，覆蓋了生活的方方面面，同時，「懶人」用戶群體也正向「70後」和「60後」展開。

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