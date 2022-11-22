機遇與挑戰 陸新能源產業「向西看」

第十六屆中國新能源國際博覽會暨高峰論壇19日至20日在陝西舉行。來自海內外的專家學者、新能源業界領袖圍繞「新時代新能源新技術」的主題，探討了新能源產業的機遇與挑戰，以期推動行業內高效交流與合作，助力企業創新與產業發展。

中新社報導，在全球能源結構加速綠色低碳轉型的大背景下，新能源產業正迎來其發展機遇。其間，中國大陸西部地區的新能源產業發展當如何行穩致遠？

在大陸國家能源局新能源和可再生能源司副司長熊敏峰看來，未來新能源發展前景更加廣闊，同時新能源的持續健康高質量發展面臨不少挑戰。他建議各方積極參與新能源開發和建設，堅持創新驅動與技術引領，持續推動新能源降本增效，並加強國際合作，積極構建互利共贏的新能源發展格局。

陝西作為能源大省，煤炭、石油、天然氣等自然資源非常豐富。隨著以風電、太陽能為代表的新能源產業方興未艾，擁有天然稟賦的西部地區亦成為產業發展的沃土。

據統計，2021年陝西全省規模以上工業水力、風力、太陽能發電量合計339.47億千瓦小時，同比增長20.9%，綠電占比提高1.2個百分點。

「全球能源清潔低碳轉型步伐加快，推進綠色低碳技術創新，發展以可再生能源為主的現代能源體系，已經成為國際社會的共識。」全聯新能源商會專家委員會主席、中國科學院院士李燦提出，要通過大力推進新能源先進技術、大規模新型儲能技術、綠色氫能技術、碳捕集利用與封存技術和先進核能技術攻關，為新能源發展提供關鍵技術支撐。