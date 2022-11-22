外媒報導 明年亞洲經濟增長前景樂觀

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸「參考消息」日前登載新加坡商業時報網站報導《亞洲2023年經濟增長前景樂觀》。

據報導，2022年，亞洲較好地經受住了衝擊，通膨上行幅度小於其他地區，經濟增長下行幅度也相對溫和。展望2023年，亞洲處於有利地位，預計將進入通膨迅速回落階段，經濟增速將超過其他地區。

2023年世界各地通膨壓力都會減弱，但亞洲通膨將以更快速度回落。這種迅速回落將由幾個因素驅動。該地區通膨更多是由成本推動，而這方面的壓力正在消退，導致食品和能源領域的通膨下行。鑒於商品需求收縮，核心商品價格也迅速下行。

此外，亞洲勞動力市場並沒有那麼吃緊，工資漲幅仍低於新冠疫情前水平。這限制了原料成本走高轉化為核心通膨的程度，也阻止了工資和物價的螺旋式上漲變得根深柢固。

展望未來，亞洲經濟增速將從2023年一季度3.6%的低谷升至2023年下半年的5%。亞洲經濟增速將重回2017至2018年的水平。

通膨

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