外媒報導 明年亞洲經濟增長前景樂觀
大陸「參考消息」日前登載新加坡商業時報網站報導《亞洲2023年經濟增長前景樂觀》。
據報導，2022年，亞洲較好地經受住了衝擊，通膨上行幅度小於其他地區，經濟增長下行幅度也相對溫和。展望2023年，亞洲處於有利地位，預計將進入通膨迅速回落階段，經濟增速將超過其他地區。
2023年世界各地通膨壓力都會減弱，但亞洲通膨將以更快速度回落。這種迅速回落將由幾個因素驅動。該地區通膨更多是由成本推動，而這方面的壓力正在消退，導致食品和能源領域的通膨下行。鑒於商品需求收縮，核心商品價格也迅速下行。
此外，亞洲勞動力市場並沒有那麼吃緊，工資漲幅仍低於新冠疫情前水平。這限制了原料成本走高轉化為核心通膨的程度，也阻止了工資和物價的螺旋式上漲變得根深柢固。
展望未來，亞洲經濟增速將從2023年一季度3.6%的低谷升至2023年下半年的5%。亞洲經濟增速將重回2017至2018年的水平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言