瑞銀預測 大陸今年經濟增長3.1%

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預計今年中國大陸經濟增長3.1%，已計算近期大陸疫情的情況，預計明年大陸經濟增長5%，主要是大陸疫情措施逐步放寬，航班增加及旅遊放寬，估計明年第三季會全面開放。

據香港信報財經網報導，胡一帆表示，今年大陸消費主要受疫情影響，預計今年消費增長1%，明年消費料增長5%，同時高鐵建設項目帶動，以及地緣政治或較今年不那麼緊張，均利多大陸經濟增長。她又預計，今年大陸通膨為2%，明年通膨溫和，估計通膨為3%。

股票市場方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，今年消費及醫藥跑贏大市，明年市場關注點仍在通膨，認為當通膨為3%時，價值投資股會跑贏大市，預計明年整體會出現轉折點，美國會由加息轉至減息。

亞洲地區方面，她表示，長期看好5G、工業智能化，機械人及再生能源板塊；中國大陸方面，偏好消費、銀行及能源等板塊，明年可開始部署在服務業、網路及個別工業板塊。

她稱，估計大陸房地產今年銷量已見底，料明年房地產會有5%之內調整，銷售於明年下半年或有微升。而今年香港樓價已跌13%，在利率上升及供應緊張的情況下，料明年樓價跌5%至7%。

此外，中國人民銀行（大陸央行）將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.65%和4.30%不變。分析認為，年內LPR報價依然存在下降動力。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，四季度穩增長需求增加，而本月人行整體加量投放中長期流動性，將有助於銀行體系中長期流動性繼續處於較為充裕水平，增強其信貸投放能力。

王青表示，著眼於第四季及明年初穩增長、控風險，引導房地產行業盡快實現軟著陸，推動樓市盡快出現趨勢性回暖勢頭，金融支持政策需全面加碼，年內5年期以上LPR報價有望調降。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，明年初再次降準的必要性和概率更高。在年初地方政府專項債提前發行、信貸節奏加快以「早投放早受益」等影響下，流動性或進一步收斂，需要適時降準予以配合；屆時美聯準會加息步伐將放緩，對大陸國內貨幣政策掣肘也有所減輕。

興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家鲁政委表示，當前5年期以上LPR與30年MBS利差為41bp（基點），處於歷史較高區間，因此若參考歷史經驗，未來3個月5年期以上LPR可能仍有15bp下調空間。