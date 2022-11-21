大陸中石化與卡達簽署 27年LNG購買協議

大陸中國石油化工集團21日宣布，中國石化與卡達能源公司簽署為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議。

中新社報導，根據協議，卡達能源公司將每年向中國石化供應400萬噸LNG。該協議是雙方就卡達北方氣田擴能項目開展一體化合作的重要部分，具有里程碑式的意義。

中國石化董事長馬永生與卡達能源事務國務大臣、卡達能源公司總裁兼首席執行官薩阿德·卡阿比（Saad Sherida Al-Kaabi）以線上形式共同簽署了協議。

馬永生表示，中國與卡達兩國關係友好、密切，在能源領域有天然互補性，為雙方不斷深化合作創造了良好環境。本協議的簽訂符合中國石化堅持綠色、低碳、安全、實現可持續發展的宗旨和要求，不僅有助於滿足中國市場對天然氣的需求，也將進一步優化中國能源消費結構，提升能源供應的安全性、穩定性和可靠性。

薩阿德·卡阿比表示，很高興雙方能夠達成此協議，這將進一步鞏固中國與卡達之間良好的雙邊關係，並將有助於滿足中國日益增長的對清潔能源的需求。此次合作跨越不同領域，並將長達27年，意義非同尋常，令人振奮，開啟了雙方合作的新篇章。

據悉，卡達北方氣田擴能項目預計於2026年投產。此次協議是中國石化與卡達能源公司簽署的第二個LNG長期購銷協議，也是卡達北方氣田擴能項目的第一個LNG長期購銷協議。