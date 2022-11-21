快訊

沒有太大驚喜？ 好市多「黑色購物週」第2天優惠再公開

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

瑞銀料中國大陸今年GDP增3.1% 明年增5%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
胡一帆表示，預計今年中國經濟增長3.1%，已計算近期內地疫情的情況。(香港信報財經網)
胡一帆表示，預計今年中國經濟增長3.1%，已計算近期內地疫情的情況。(香港信報財經網)

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預計今年中國經濟增長3.1%，已計算近期大陸疫情的情況，預計明年中國大陸經濟增長5%，主要是大陸疫情措施逐步放寬，航班增加及旅遊放寬，估計明年第三季大陸會全面開放，而且內房16條措施出台，支持房地產貸款。

據香港信報財經網，胡一帆表示，今年大陸消費主要受疫情影響，預計今年消費增長1%，明年消費料增長5%，同時高鐵建設項目帶動，以及地緣政治或較今年不太緊張，均利多大陸經濟增長。她又預計，今年大陸通脹為2%，明年通脹溫和，估計通脹為3%。

股票市場方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎表示，今年消費及醫藥跑贏大市，明年市場關注點仍在通脹，認為當通脹為3%時，價值投資股會跑贏大市，預計明年整體會出現轉折點，美國會由加息轉至減息。

亞洲地區方面，她表示，長期看好5G、工業智能化，機械人及再生能源板塊；中國大陸方面，偏好消費、銀行及能源等板塊，明年可開始部署在服務業、網路及個別工業板塊。

她稱，估計中國大陸房地產今年銷量已見底，料明年房地產會有5%之內調整，銷售於明年下半年或有微升。而今年香港樓價已跌13%，在利率上升及供應緊張的情況下，料明年樓價跌5%至7%。

房地產 疫情

延伸閱讀

大陸外交全方位出擊 被美國制裁60年的古巴也將訪中

大陸增逾2.6萬例本土病例 廣州白雲區嚴格限制人員流動

大陸11月LPR持穩 分析指未來5年期報價或降15基點

群創、友達 旺季效應失靈

相關新聞

全球大猜謎：大陸新冠清零何時退場？

紐約時報報導，中國大陸的新冠清零政策究竟什麼時候退場，是個重大的經濟謎題。

大陸央行：擴大中長期貸款投放 保持房產融資平穩

中國人民銀行（大陸央行）、大陸銀保監聯合召開大陸全國性商業銀行信貸工作座談會，研究部署金融支持穩經濟大盤政策措施落實工作...

教培人「卷」進直播間 再創下一個「帶貨神話」？

今年雙11，直播間成為主戰場，「教培人的直播間」成為一股新勢力。「雙減」周年後，新東方的轉型交出亮眼的成績單。「卷」進直...

瑞銀料中國大陸今年GDP增3.1% 明年增5%

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，預計今年中國經濟增長3.1%，已計算近期大陸疫情的情況，預計明年...

富士康鄭州廠不夠工人 河南籲退伍軍人及黨員進廠

富士康河南鄭州園區月初爆發重大疫情，大批工人離廠返鄉，致使生產線上員工短缺。《紐約時報》指出，官員們動用黨員、公務員和退...

大陸11月LPR持穩 分析指未來5年期報價或降15基點

大陸人民銀行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.65%和4.30%不變。分析認為，年內LPR報價依然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。