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富士康鄭州廠不夠工人 河南籲退伍軍人及黨員進廠

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
河南官員們動用黨員、公務員和退伍軍人進富士康鄭州廠，以使工廠能恢復生產。（大河財立方）
河南官員們動用黨員、公務員和退伍軍人進富士康鄭州廠，以使工廠能恢復生產。（大河財立方）

富士康河南鄭州園區月初爆發重大疫情，大批工人離廠返鄉，致使生產線上員工短缺。《紐約時報》指出，官員們動用黨員、公務員和退伍軍人進廠，以使工廠能恢復生產。

鄭州上月出現新冠感染個案後，富士康工廠陷入封控：約20萬名工人被封鎖在廠區，引發廣泛恐慌。一些不願透露姓名的工人向《紐約時報》描述了食品短缺的情況，以及他們對完全靠廠方提供基本生活必需品的擔憂。數百名工人在10月底逃離，其中一些人不打算再回來。

工人大量流失衝擊了蘋果的供應鏈，公司稱，這可能導致iPhone在節日季節出現發貨延遲的問題。全球投資銀行瑞銀（UBS）的一份報告稱，顧客等待iPhone 14 Pro和iPhone Max到手的時間估計正接近「歷史最高水平」。

在工人大規模出走後的那個星期，中國官方很快採取了行動。據官媒《上海證券報》報導，河南周口市一個鄉政府就富士康面臨的招工難題召開會議，並給幹部們分配了招工指標。《紐約時報》通過電話聯繫到的一名周口市官員承認該市正在幫助富士康招工，但拒絕介紹細節。

退伍軍人也被動員起來。報道引述河南長葛市退役軍人事務局辦公室主任張永超說，「（2020年以來）企業的復工復產比較困難」，疫情及防控措施使富士康等企業面臨勞動力短缺問題，但這也為長期找不到工作的退伍軍人創造了機會。

富士康鄭州園區是蘋果最大的iPhone工廠，生產全球一半以上iPhone。同時，富士康是河南省的主要納稅者和僱主。

報導指出，在商業被嚴重擾亂、需求低迷、債務創下新高之際，這次動員行動突顯了北京對經濟的擔憂。美國外交關係委員會研究中國軍事和技術的專家史國力(Adam Segal)說，「這顯然反映了經濟的糟糕狀況，以及對蘋果和其他公司可能把生產遷出中國的擔憂。」

退伍軍人 紐約時報 鄭州 富士康

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