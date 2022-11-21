河南號召退伍軍人支援富士康 口號惹議

河南鄭州富士康廠區因大批員工害怕疫情逃離衝擊生產，當地號召退伍軍人到富士康工作填補勞工短缺，稱牢記「若有戰、召必回」使命，但遭到不少中國網友批評，指軍人不是人肉籌碼。

美國之音今天報導，富士康鄭州廠區是世界上最大的iPhone手機製造廠，雇用20多萬員工，來自中國各地鄉村城鎮的員工住在集體宿舍中。10月下旬，因廠區疫情封控帶來的混亂，數以千計的工人逃離廠區，徒步返鄉。網上大量相關影片和圖片引起廣泛關注。據估計，大約數萬工人離開了工廠。

為避免節日、旺季到來前的供貨延遲，富士康與河南當地政府部門紛紛動員人力到鄭州富士康工作。且富士康也提出出勤激勵加碼方案。

在中國社群網站上，不少網友表示自入職之日起開始按一小時人民幣（下同）30元（約新台幣130元）計薪，稱時薪很有誘惑力，有網友說在廣東時薪也就25元左右。

除了勞工外，河南一些地方也號召退役軍人去富士康工作。

11月15日，河南長葛市退役軍人事務局發出一份「關於號召廣大退役軍人積極報名鄭州富士康招工的倡議書」，稱富士康廠區、餐廳、宿舍已全方位消毒完畢，安全防護設施已改造到位，呼籲全市退役軍人響應號召，牢記誓言，爭當生產服務先鋒，「牢記若有戰、召必回」的使命擔當，聞令而動前往富士康工作。

但這項倡議遭到不少批評，有網友表示，別天天跟退伍兵講情懷，講奉獻，講榮譽。「我們的情懷是為了國家，奉獻是為了人民，不是為了資本家」、「即使退伍了那也是國家的軍人，不是某地的人肉籌碼！」，且「若有戰，召必回」這麼嚴肅的語句怎麼能用在這裡。

河南省政府出手替鄭州富士康招工挨批，當地媒體頂端新聞近日則發表社評說明，河南省各級黨委政府主動幫助富士康解決用工問題，絕非跪舔民企，而是基於經商環境考量。

社評說，河南各級黨委政府主動出手幫富士康招工，意義極其重大，可說是「穩富士康，就是穩河南」，尤其當前特殊時刻，這種說法並不誇張。