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大陸11月LPR持穩 分析指未來5年期報價或降15基點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸11月LPR維持不變。(路透社資料圖片)
中國大陸11月LPR維持不變。(路透社資料圖片)

大陸人民銀行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.65%和4.30%不變。分析認為，年內LPR報價依然存在下降動力。

據香港經濟日報網，此前，LPR已維持三個月不變。

人民銀行15日公告稱，為對衝稅期高峰等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，人行開展8500億元中期借貸便利（MLF）操作和1720億元公開市場逆回購操作，均維持利率不變。

雖然11月MLF利率不變，意味著當月新一輪LPR報價基礎未發生變化，但多位大陸銀行專家認為，年內LPR報價依然存在下行動力。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，四季度穩增長需求增加，而本月人行整體加量投放中長期流動性，將有助於銀行體系中長期流動性繼續處於較為充裕水平，增強其信貸投放能力。

王青表示，著眼於第四季及明年初穩增長、控風險，引導房地產行業盡快實現軟著陸，推動樓市盡快出現趨勢性回暖勢頭，金融支持政策需全面加碼，年內5年期以上LPR報價有望調降。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，明年初再次降準的必要性和概率更高。在年初地方政府專項債提前發行、信貸節奏加快以「早投放早受益」等影響下，流動性或進一步收斂，需要適時降準予以配合；屆時美聯儲加息步伐將放緩，對大陸國內貨幣政策的掣肘也有所減輕。

興業銀行首席經濟學家、華福證券首席經濟學家表示，當前5年期以上LPR與30年MBS利差為41bp（基點），處於歷史較高區間，因此若參考歷史經驗，未來3個月5年期以上LPR可能仍有15bp下調空間。

人民銀行

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