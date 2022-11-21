四川首家／智能製造三級企業 花落德陽

近日，東方汽輪機有限公司接受了大陸工信部智能製造能力成熟度標準符合性評估，評審分數達到三級要求，現場通過評審。至此，四川首家、大陸能源裝備製造行業首家通過該評估的企業正式花落德陽。

智能製造能力成熟度標準符合性評估（簡稱CMMM評估），由大陸工信部中國電子技術標準化研究院負責，是檢驗一家製造企業智能製造能力成熟度的評估標準，主要評估企業當前整體智能製造發展水平，可幫助企業識別自身發展過程中的短板與不足，確定智能製造能力提升改進方向。

東方汽輪機總部位於四川省德陽市。近年來，該企業相繼建成了大陸首個葉片加工無人車間及首條黑燈產線、大陸首個綠色高效焊接數位化車間，人均生產效率提升6.5倍。此外，數位總裝技術取得突破性進展，已建成5家智慧電廠應用10台智慧機組，形成覆蓋燃氣輪機、煤電、核電等多個領域的智慧產品生態鏈。通過智能製造轉型，極大地推動企業質量、效率、效益的提升和成本、能耗水平降低，加快創建世界一流企業的步伐。