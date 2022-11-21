兩岸企業家溱湖論壇 話健康共贏

2022年長三角兩岸企業家溱湖論壇19日在江蘇省泰州市舉行，以「融合創新、健康共贏」為主題，200多名兩岸人士與會，圍繞生物醫藥健康產業融合創新發展交流探討，共話合作。

新華社報導，兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平出席論壇並致辭。他表示，大力發展醫藥健康產業，契合兩岸同胞的民生需求，推動醫藥健康產業科技創新，符合高質量發展的時代要求。兩岸醫藥健康產業優勢互補，合作前景廣闊。兩岸企業家峰會將繼續支持包括泰州在內的長三角地區在兩岸產業融合、創新發展等方面開展有益探索，為兩岸企業界人士開展務實有效的產業對接合作搭建平台。

峰會台灣方面副理事長陳瑞隆在書面致辭中表示，近年來，大陸將保障人民健康放在優先發展的戰略位置，泰州匯聚眾多醫藥企業和高端人才，形成醫藥健康產業優勢集群，搭建兩岸健康生技和中小企業合作平台。台灣的醫療健康產業發軔相對較早，泰州與台灣在大健康產業合作前途十分看好。

論壇舉行兩岸合作簽約儀式。台灣大健康產業聯盟協會、上海市台協大健康行業工委會、台灣生技產業聯盟和泰州醫藥園區簽訂戰略合作協議。

截至目前，泰州已累計落戶台資項目876個，協議利用台資84.58億美元，實際利用台資超過31億美元。