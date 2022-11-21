陸網路招聘興起 無地域限制

「線上招聘讓我身在湖南，也能輕鬆面試北京、上海、廣東等省外企業，無形中豐富我的就業選擇。」應屆畢業生鄧可欣說，儘管就業形勢嚴峻，但通過在網路平台投遞履歷、線上面試，她順利獲廣州一家傳媒公司offer，畢業後即可入職。

中新社報導，艾媒諮詢「2022年中國互聯網招聘行業研究報告」顯示，2021年中國大陸互聯網招聘行業市場規模達198.6億元人民幣；在中國大陸互聯網招聘占比高達85.1%。

在湖南長沙「95後」人事主管宋靜宜眼中，線上招聘是疫情防控下，求職者與招聘者的共同選擇。對求職者而言，線上招聘受地域影響較小，能提供更多、更具針對性的崗位；對招聘者而言，減輕前期篩選的工作壓力，讓HR能將精力更多放在與求職者的溝通、交流上。

宋靜宜表示，借助網路招聘平台，HR只需輕點滑鼠、設置參數，即可完成對求職者信息的初步篩選，隨後只需通過線上交流縮小範圍，確定面試人選。

但想要實現「雙贏」並非易事，多名大專院校學生指出最大問題是，「履歷反饋速度慢」。「近兩年寒暑假找實習時，身邊朋友總會遇到這種情況，中意的崗位沒回音，等選擇了plan B，又馬上收到回信。」中南大學大三學生丁妮說。

「如果HR疏於對平台的維護與曝光，常忘回信息，會令求職者對平台乃至企業產生不信任感。」宋靜宜回憶，她一位同行曾收到56份履歷，但因個人原因未及時處理，導致56名求職者無一人接受面試邀約的窘況。

「新事物在發展和使用過程中難免存在弊端，但一定會越來越好。」湖南工商大學招生就業指導處副處長易玉梅指出，網路招聘作為近兩年興起的方式，儘管現階段存在諸如「信息更新不及時」、「信息不真實」等問題，但總體利大於弊。