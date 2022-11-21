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陸5G+工業互聯網大會 武漢揭幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「2022中國5G+工業互聯網大會」20日在湖北武漢開幕。圖為工作人員與以自身為原型打造的AI虛擬人同台亮相。（中新社）
「2022中國5G+工業互聯網大會」20日在湖北武漢開幕。圖為工作人員與以自身為原型打造的AI虛擬人同台亮相。（中新社）

由大陸工業和信息化部、湖北省政府共同主辦的「2022中國5G+工業互聯網大會」20日在武漢開幕。該大會是5G+工業互聯網領域的盛會，來自官方、科研院所及知名企業代表等與會。

中新社報導，大會以「數融萬物智創未來」為主題，在湖北襄陽、宜昌兩市同步設立分會場，江西、湖南作為主賓省，派出代表團出席大會。大會期間，將舉辦20場分論壇和多場特色活動，涉及應用、技術、網路、平台、安全、產業等多個層面，同時舉辦「2022中國5G+工業互聯網」成果展，展示最新發展成果，打造可視化、場景化、沉浸式、互動式體驗。

當前，中國大陸已建成全球規模最大、技術領先的5G獨立組網網絡。數據顯示，中國大陸已累計建設5G基站數量超過222萬個，占全球60%以上，用戶數量超過5.2億戶。5G在工業領域的應用已從生產外圍輔助環節逐步深入至生產核心控制環節。「5G+工業互聯網」項目超過4000個，在電子設備製造、鋼鐵、電力等十大重點行業，形成遠程設備操控、機器視覺質檢、無人智能巡檢等大批典型應用實踐。

大陸工業和信息化部副部長張雲明在致辭中表示，「5G+工業互聯網」的創新發展，不僅帶動企業提質、降本、增效、綠色、安全發展，而且開闢傳統工業技術升級換代的新路徑，加速人、機、物全面連接的新型生產方式落地普及，成為推動製造業高端化、智慧化、綠色化發展的重要支撐。

開幕式上，5G+工業互聯網重點項目簽約，涉及5G新基建、產業互聯網、設備製造、軟體與信息服務等多個領域。同時，工業互聯網標識解析體系—「國家『5+2』頂級節點」宣告全面建成。

經過四年多的探索實踐，中國大陸工業互聯網標識解析體系從無到有、從小到大。武漢、廣州、重慶、上海、北京、南京、成都七地先後建成上線。數據顯示，以大陸「國家頂級節點」為中心的標識解析體系規模化發展，五大頂級節點穩定運行，二級節點覆蓋29個省（區、市）和38個重點行業。

武漢 北京

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