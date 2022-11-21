晉清潔能源裝機容量 占逾3成

中國國家電網山西省電力公司20日披露，截至10月底，山西電網清潔能源裝機容量達4107萬千瓦，占全網總裝機規模的34.22%。

中新社報導，十年之內，山西省清潔能源累計發電量已由2011年的47.85億千瓦時，提高到2021年的697.15億千瓦時，在山西電網總發電量的占比也由2.04%提高至18.14%。

山西是中國大陸重要的綜合能源基地和電力外送基地，也是首個能源革命綜合改革試點。保持風電、光伏等新能源的持續發展，成為山西能源結構轉型的關鍵。

近年來，該省清潔能源裝機比重迅速提升。清潔能源裝機規模的增加，也讓清潔能源發電量持續增長。今年前10個月，山西省清潔能源發電量570.39億千瓦時，占了山西電網總發電量的16.71%。

數據顯示，今年前10個月，山西省發電量達3412.49億千瓦時，同比增長8.99%，其中「晉電外送」1175.54億千瓦時，同比增長16.94%；電力外送範圍增至22個省分，創歷年之最。