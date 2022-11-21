高交會高科技／耳機同聲傳譯 機器人會綁鋼筋

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
第二十四屆中國國際高新技術成果交易會19日在深圳會展中心閉幕。圖為高交會一號館深圳「專精特新」優秀企業展區特種裝備無人機展示。（中新社）
第二十四屆中國國際高新技術成果交易會19日在深圳會展中心閉幕。圖為高交會一號館深圳「專精特新」優秀企業展區特種裝備無人機展示。（中新社）

AR飛行模擬器、VR立體繪畫創作、虛擬直播人機互動、蘇州園博園元宇宙沉浸式體驗空間…第二十四屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱「高交會」）19日在深圳閉幕，從穿戴式VR/AR設備，到各式人機交互式顯示屏，今年高交會元宇宙產品為觀眾提供現實世界與虛擬場景交互體驗。

綜合中新社、新華社報導，第二十四屆中國國際高新技術成果交易會上，高科技企業和產品俯拾即是。高交會1號館，時空壺公司展示的一種新型耳機，讓不同母語的人們只需要各自戴上一個耳機，就可以用各自的母語實時交流。該公司負責人表示，這種產品的靈感來自科幻電影，人工智慧與硬件技術的結合，使得耳機具有同聲傳譯功能。

目前，時空壺的翻譯耳機支持40種語言和93種口音，已銷往全球170多個國家和地區，在商務、旅遊、教育等行業獲得廣泛應用。

創新超速、深度融合和應用多樣，是本屆高交會呈現的三大新特點。高交會中建科技展區，一款能實現鋼筋綁扎的智能建造機器人，通過視覺識別技術，在「井」字形放置的6根鋼筋中精準找到綁扎點後，戴上「手套」迅速開始綁扎，完成9個綁扎點僅用了70秒。

在本屆高交會上，無論是會綁扎鋼筋的機器人，還是3D打印為缺損骨骼「牽線搭橋」，或是「大稻治鹼」在長不出莊稼的土地上種出莊稼，新技術的價值不斷在新的應用場景中得以體現。新技術的出現，促使創新速度加快，機器人、大數據、語音設備、3D打印等技術引擎助力企業以空前的速度取得創新進展。

本屆高交會匯聚符合環保和能源產業發展趨勢以及服務於綠色生活、綠色發展的相關應用，創辦了首屆「環保與能源展」。以隆基綠能為代表的光伏科技企業首次亮相高交會，其全新一代光伏組件產品Hi-MO6及其他Hi-MO系列產品、「綠電+綠氫」的綜合解決方案。

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